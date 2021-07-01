В Минобрнауки сообщили, что врио ректора НИЯУ МИФИ назначен Владимир Шевченко

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Михаил Стриханов ушёл с поста ректора Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, временно исполняющим обязанности назначен Владимир Шевченко.
В Минобрнауки сообщили, что врио ректора НИЯУ МИФИ назначен Владимир Шевченко
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«Временно исполняющим обязанности ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ» назначен Владимир Шевченко. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Владимир Шевченко вступает в полномочия с 3 июля 2021 года», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известноо, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики.

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