В Минобрнауки сообщили, что врио ректора НИЯУ МИФИ назначен Владимир Шевченко
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
«Временно исполняющим обязанности ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ» назначен Владимир Шевченко. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Владимир Шевченко вступает в полномочия с 3 июля 2021 года», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известноо, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики.