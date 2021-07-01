В Москве могут открыть ещё 24 станции метро до конца 2023 года

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В Москве могут ввести в эксплуатацию ещё 24 станции метро до конца 2023 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Москве могут открыть ещё 24 станции метро до конца 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«20 из них находятся в активной стадии строительства, остальные мы готовим к возведению. Строительство метро является ключевой программой Стройкомплекса Москвы, потому что именно внеуличный пассажирский транспорт позволяет нам эффективно обеспечивать передвижение людей по городу», — отметил Бочкарёв, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Он отметил, что с 2011 года в столице построили 177 км линий метро, 90 станций метро и МЦК, а также 11 электродепо.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что жителей Петербурга предупредили об изменении режима работы станции метро «Петроградская».

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