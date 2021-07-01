В Госдуме прокомментировали идею об увеличении допустимой скорости на ряде дорог

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский прокомментировал сообщение о том, что в Госавтоинспекции рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.

«Поддерживаю это предложение, так как дороги у нас становятся качественными, на строительство и реконструкцию дорог выделяются значительные средства», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Афонский, если глава Госавтоинспекции России Михаил Черников говорит о такой возможности, то эта инициатива позволит автовладельцам быстрее безопасно добираться до места назначения.

Ранее Черников в беседе с газетой «Известия» заявил, что в ведомстве рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.