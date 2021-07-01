Холдинг «Ямал-Медиа» запустил новый флагманский сайт

Холдинг «Ямал-Медиа» представил новый флагманский сайт — yamal-media.ru.

«Сайт «Ямал-Регион» создавали десять лет назад. Тогда это было новаторством. Со временем портал устарел и перестал отвечать ожиданиям пользователей», — заявил генеральный директор холдинга Сергей Добрынин.

По его словам, перед разработчиками поставили задачу сделать быстрый, простой, интуитивно понятный интернет-ресурс для мультимедийного СМИ.

Как отметил Добрынин, теперь задача в том, чтобы пополнять сайт новостями, интересными и важными каждому ямальцу.

Ребрендинг коснулся и других СМИ, вошедших в холдинг при реорганизации. Так, ИА «Север-Пресс» и сетевое издание «Красный Север» получили новые логотипы в едином стиле.

Телеканал сменил логотип, оформление и название. У «Ямала» первые изменения произошли в выпусках новостей, полностью процесс закончится к новому сезону.

Ранее сообщалось, что телеканал «360» представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новый логотип.