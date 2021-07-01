В Петербурге изменится режим работы станции метро «Петроградская»
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Так, вход в вестибюль будет закрыт по будним дням с 6 июля по 6 сентября с 07:45 до 10:45, а с 17:00 до 19:30 — ограничен.
Причиной изменения режима работы вестибюля станет ремонт эскалаторов.
При этом интервал могут корректировать с учётом пассажиропотока.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье завершили реконструкцию станции «Баковка» Московского центрального диаметра.