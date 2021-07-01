Власти Петербурга выдали задание на реставрацию здания Невской мануфактуры

Власти Санкт-Петербурга выдали задание на реставрацию здания Невской мануфактуры.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как заявил глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров, на прошлой неделе совместно с собственником была создана рабочая группа.

«Мы уже выдали задание на реставрацию и приспособление для современного использования, включающее в том числе проведение консервации и первоочередных противоаварийных работ», — отметил он.

По его словам, в настоящее время составляется повестка первого заседания рабочей группы.

«Собственник подтверждает намерение воссоздать объект. Обследование покажет состояние оставшихся конструкций», — сказал Макаров.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге наградили участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре.