Власти Петербурга выдали задание на реставрацию здания Невской мануфактуры
- Reuters
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Как заявил глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров, на прошлой неделе совместно с собственником была создана рабочая группа.
«Мы уже выдали задание на реставрацию и приспособление для современного использования, включающее в том числе проведение консервации и первоочередных противоаварийных работ», — отметил он.
По его словам, в настоящее время составляется повестка первого заседания рабочей группы.
«Собственник подтверждает намерение воссоздать объект. Обследование покажет состояние оставшихся конструкций», — сказал Макаров.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге наградили участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре.