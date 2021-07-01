У берегов Балтийска с затонувшей во время войны баржи подняли почти 10 тысяч боеприпасов
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Об этом сообщает «Янтарный край».
В августе — сентябре 2020 года было поднято и уничтожено свыше 7 тыс. боеприпасов. Работы прекратили в связи с сезонным ухудшением погоды на Балтике и продолжили в этом году.
За месяц с небольшим совершено 214 глубоководных спусков. Водолазы провели под водой 250 часов. Со дна Балтийского моря поднято и уничтожено 9747 боеприпасов, прокомментировали в ГУ МЧС России по Калининградской области.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что жители Севастополя в течение одного дня обнаружили несколько снарядов времён Великой Отечественной войны в разных районах города.