У берегов Балтийска с затонувшей во время войны баржи подняли почти 10 тысяч боеприпасов

В Калининградской области специалистами сводного отряда МЧС России приостановлены работы по разминированию самоходной баржи, затонувшей во время Великой Отечественной войны у города Балтийска.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В августе — сентябре 2020 года было поднято и уничтожено свыше 7 тыс. боеприпасов. Работы прекратили в связи с сезонным ухудшением погоды на Балтике и продолжили в этом году.

За месяц с небольшим совершено 214 глубоководных спусков. Водолазы провели под водой 250 часов. Со дна Балтийского моря поднято и уничтожено 9747 боеприпасов, прокомментировали в ГУ МЧС России по Калининградской области.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что жители Севастополя в течение одного дня обнаружили несколько снарядов времён Великой Отечественной войны в разных районах города.