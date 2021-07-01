Аэропорт Симферополь обслужил рекордное число пассажиров в июне

Международный аэропорт Симферополь обслужил более 1 млн пассажиров в июне. Это абсолютный рекорд для этого месяца за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что в этом году июньский пассажиропоток на 45% превысил показатели докризисного 2019 года.

Так, число пассажиров в июне достигло 1 003 357.

«Трафик стал максимальным для июня за всё время наблюдений. Ранее в течение месяца аэропорт Симферополь принимал и отправлял больше 1 млн пассажиров лишь в августе 2020 года», — сообщили в пресс-службе.

Наибольшее число пассажиров в прошедшем месяце аэропорт обслужил 26 июня — специалисты приняли и отправили 41 424 человека.

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