Аэропорт Симферополь обслужил рекордное число пассажиров в июне
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что в этом году июньский пассажиропоток на 45% превысил показатели докризисного 2019 года.
Так, число пассажиров в июне достигло 1 003 357.
«Трафик стал максимальным для июня за всё время наблюдений. Ранее в течение месяца аэропорт Симферополь принимал и отправлял больше 1 млн пассажиров лишь в августе 2020 года», — сообщили в пресс-службе.
Наибольшее число пассажиров в прошедшем месяце аэропорт обслужил 26 июня — специалисты приняли и отправили 41 424 человека.
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