Улюкаев рассказал, что вакцинировался от коронавируса

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, рассказал, что привился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал корреспонденту RT Константину Придыбайло в ответ на его письмо.

Улюкаев рассказал, что знает про коронавирус «не только из ТВ и газет». Он объяснил, что исправительная колония, в которой он отбывает наказание, «тоже участвует в противодействии коронавирусу».

По его словам, «в колонии вводился карантин на разных стадиях разной степени жёсткости».

«Режим социальной дистанции, масочно-перчаточный, конечно, с учётом специфики учреждения идёт и вакцинация. Я привился одним из первых, ещё в феврале», — заявил экс-министр.

Он также выразил надежду, что «уже скоро пандемия общими усилиями уйдёт в прошлое».

В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей.