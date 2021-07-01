Улюкаев рассказал, что вакцинировался от коронавируса

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, рассказал, что привился от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал корреспонденту RT Константину Придыбайло в ответ на его письмо.
Улюкаев рассказал, что вакцинировался от коронавируса
  • РИА Новости

Улюкаев рассказал, что знает про коронавирус «не только из ТВ и газет». Он объяснил, что исправительная колония, в которой он отбывает наказание, «тоже участвует в противодействии коронавирусу».

По его словам, «в колонии вводился карантин на разных стадиях разной степени жёсткости».

«Режим социальной дистанции, масочно-перчаточный, конечно, с учётом специфики учреждения идёт и вакцинация. Я привился одним из первых, ещё в феврале», — заявил экс-министр.

Он также выразил надежду, что «уже скоро пандемия общими усилиями уйдёт в прошлое».

В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей.

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