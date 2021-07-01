В Джанкое вследствие травмы от падения футбольных ворот погиб ребёнок

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В Джанкое 11-летний мальчик погиб, получив черепно-мозговую травму. Как отмечается, ребёнок скончался вследствие падения на него металлических футбольных ворот.
В Джанкое вследствие травмы от падения футбольных ворот погиб ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Указанные обстоятельства стали результатом ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами УЖК и ЖХ администрации Джанкоя», — сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Джанкойская межрайонная прокуратура организовала проверку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как ранее сообщал сайт Newinform, в Удмуртии девятилетняя девочка травмировалась из-за падения на неё части металлического тренажёра.

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