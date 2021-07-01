В Джанкое вследствие травмы от падения футбольных ворот погиб ребёнок

В Джанкое 11-летний мальчик погиб, получив черепно-мозговую травму. Как отмечается, ребёнок скончался вследствие падения на него металлических футбольных ворот.

РИА Новости