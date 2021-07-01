В Джанкое вследствие травмы от падения футбольных ворот погиб ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Указанные обстоятельства стали результатом ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами УЖК и ЖХ администрации Джанкоя», — сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.
Джанкойская межрайонная прокуратура организовала проверку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как ранее сообщал сайт Newinform, в Удмуртии девятилетняя девочка травмировалась из-за падения на неё части металлического тренажёра.