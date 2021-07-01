В Роскачестве провели исследование кваса

Эксперты Роскачества провели исследование кваса, который продают в магазинах в России, и выявили фальсификат, изготовленный по технологии безалкогольных напитков.

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на сайт Роскачества.

«В напитке «Русский особый» состав летучих компонентов и органических кислот не соответствует заявленному названию (квас «Русский особый»). При этом нужно отметить, что «Русский особый» изготовлен по ГОСТ 28188-2014 и полностью ему соответствует. Только этот ГОСТ разработан для «напитков безалкогольных», а не для квасов», — говорится в сообщении.

Всего проверили продукцию семи торговых марок.

Так, квас марок «Вятский» и «Очаковский» был определён как высококачественный продукт.

В свою очередь, в квасе «Каждый день» нашли нехарактерный для кваса состав летучих компонентов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.