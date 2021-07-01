Аксёнов заявил о рекордном росте турпотока в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о рекордном росте туристического потока в республике.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3 млн 289,2 тыс. туристов», — сказал глава региона.

Как отметил Аксёнов, в июне в республике отдохнули более 1,33 млн человек, что на 43% больше, чем в июне 2019-го.

Он также сообщил, что в прошлом месяце 60% отдыхающих прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — на самолётах, 8% — по железной дороге.

Средняя загрузка средств размещения превысила 80%, в отдельных районах показатель превышает 90—95%.

«На фоне высоких показателей турпотока на первый план выходит соблюдение требований Роспотребнадзора во всех сферах, связанных с туризмом. Это прежде всего общепит, транспорт, отели, санатории. Мониторинг соблюдения этих требований ведётся в ежедневном режиме», — добавил Аксёнов.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном.