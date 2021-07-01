Эксперты выяснили мнение россиян о путешествиях на юг на поездах

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Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, что пассажирам нравится, а что доставляет неудобства при поездках на юг на поездах.
Эксперты выяснили мнение россиян о путешествиях на юг на поездах
  • © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Об этом пишут «Известия».

Аналитики изучили более 43 тыс. отзывов, которые оставили пассажиры после поездок с июня 2019-го по май 2021 года на поездах, следующих по направлениям в Адлер, Анапу, Ейск, Краснодар, Новороссийск, Минеральные Воды.

Согласно результатам исследования, основные факторы, на которые обращают внимание пассажиры во время поездки, — это чистота и отношение персонала.

В целом 84,5% пассажиров оценивают свои поездки на поездах положительно.

В то же время чаще всего путешественники жаловались на конструкцию и оснащение туалетов в новых вагонах и на неудовлетворительную работу кондиционеров.

Одной из самых распространённых является жалоба на перебои в работе Wi-Fi.

Как ранее сообщало ФАН, создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова рассказала о популярных направлениях для отдыха в России.

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