В Хабаровском крае намерены создать министерство по развитию туризма

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В Хабаровском крае планируют создать министерство по развитию событийного туризма.
В Хабаровском крае намерены создать министерство по развитию туризма
  • Pixabay

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

«Туризм у нас не развит, по вкладу в валовой региональный продукт — это десятые доли процента, хотя это огромный потенциал для края. Развитием этого направления и займётся отдельное министерство», — заявил и. о. губернатора края Михаил Дегтярёв.

Новое ведомство займётся решением задач продвижения туристических возможностей региона на федеральном и международном уровне, разработкой новых маршрутов, созданием инфраструктуры гостеприимства.

Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты назвали самые популярные туристические направления у россиян в апреле 2021 года.

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