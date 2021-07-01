В Хабаровском крае намерены создать министерство по развитию туризма

В Хабаровском крае планируют создать министерство по развитию событийного туризма.

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

«Туризм у нас не развит, по вкладу в валовой региональный продукт — это десятые доли процента, хотя это огромный потенциал для края. Развитием этого направления и займётся отдельное министерство», — заявил и. о. губернатора края Михаил Дегтярёв.

Новое ведомство займётся решением задач продвижения туристических возможностей региона на федеральном и международном уровне, разработкой новых маршрутов, созданием инфраструктуры гостеприимства.

Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты назвали самые популярные туристические направления у россиян в апреле 2021 года.