В Кузбассе прошли учения мотострелков соединения ЦВО
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.
По легенде, условный противник на автомобилях повышенной проходимости, оборудованных станковыми пулемётами, выдвинулся для захвата складов с оружием и боеприпасами.
Перед мотострелками стояла задача атакой с ходу уничтожить противника с помощью штатного вооружения боевой машины пехоты (БМП-2).
Поражение целей проводилось на дистанциях от 500 до 1500 м.
Всего в учениях приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано свыше 20 единиц военной техники.
Как ранее сообщал Newinform, Таманская и Кантемировская дивизии приняли участие в проверке войск Западного военного округа.