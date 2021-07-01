В Кузбассе прошли учения мотострелков соединения ЦВО

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В Кемеровской области на полигоне Юргинский военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку условного противника на военный объект в ночное время.
В Кузбассе прошли учения мотострелков соединения ЦВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.

По легенде, условный противник на автомобилях повышенной проходимости, оборудованных станковыми пулемётами, выдвинулся для захвата складов с оружием и боеприпасами.

Перед мотострелками стояла задача атакой с ходу уничтожить противника с помощью штатного вооружения боевой машины пехоты (БМП-2).

Поражение целей проводилось на дистанциях от 500 до 1500 м.

Всего в учениях приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано свыше 20 единиц военной техники.

Как ранее сообщал Newinform, Таманская и Кантемировская дивизии приняли участие в проверке войск Западного военного округа.

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