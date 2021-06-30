Более 40 объектов обращения с ТКО планируют создать в России в 2021 году

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Более 40 объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами планируют создать в России в 2021 году.
Более 40 объектов обращения с ТКО планируют создать в России в 2021 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Речь идёт о 13 комплексных объектах по обработке и утилизации отходов, 31 сортировочном комплексе и двух перерабатывающих предприятиях. Общая мощность обработки составит 6,3 млн тонн, утилизации — 2,1 млн тонн.

«До 2030 года нужно построить или реконструировать 868 объектов обращения с отходами. Сейчас в стране уже есть мощности, которые позволяют сортировать более 20 млн тонн отходов в год. Это треть от всего объёма ТКО. Половину мощностей как раз ввели за последние два года», — сказал Буцаев.

Ранее Буцаев в беседе с НТВ напомнил о необходимости менять подход к поведению граждан относительно мусора.

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