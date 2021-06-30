Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности НКО
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Об этом сообщает «Взгляд».
Участники должны снять короткое видео о проекте, поддержанном фондом, и загрузить его в любую соцсеть с соответствующими хештегами до 31 августа. Итоги марафона подведут в начале сентября.
Также при поддержке фонда стартовал конкурс видеороликов «Хорошая история». Его запустил Союз кинематографистов России.
Принять участие в нём могут молодые режиссёры, студенты и выпускники киношкол, а также сотрудники НКО и все, кто неравнодушен к развитию благотворительности. Работы принимаются до 15 августа.
Шорт-лист объявят в сентябре, а награждение состоится 11—13 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве завершилась заявочная кампания на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций.