Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности НКО

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Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности некоммерческим организациям.
Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности НКО
  • Pixabay

Об этом сообщает «Взгляд».

Участники должны снять короткое видео о проекте, поддержанном фондом, и загрузить его в любую соцсеть с соответствующими хештегами до 31 августа. Итоги марафона подведут в начале сентября.

Также при поддержке фонда стартовал конкурс видеороликов «Хорошая история». Его запустил Союз кинематографистов России.

Принять участие в нём могут молодые режиссёры, студенты и выпускники киношкол, а также сотрудники НКО и все, кто неравнодушен к развитию благотворительности. Работы принимаются до 15 августа.

Шорт-лист объявят в сентябре, а награждение состоится 11—13 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве завершилась заявочная кампания на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций.

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