В АТОР рассказали о перспективах международного туризма

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о перспективах международного туризма.

В беседе с газетой «Известия» она, в частности, прокомментировала доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), в соответствии с которым сектор туризма полностью восстановится не ранее 2023 года.

«Прогноз Всемирной туристской организации весьма похож на реалистичный и даже оптимистичный, потому что уже сейчас очевидно, что пандемия не отступает, появляются всё новые и новые витки в разных странах в разное время», — заявила Ломидзе.

По её словам, пока рано говорить о начале восстановления международного туризма в объёмах, сопоставимых с показателями до пандемии.

«Оптимистично, если в 2022 году начнутся какие-то первые подвижки», — считает эксперт.

Она добавила, что строить прогнозы в настоящее время невозможно, так как обстоятельства меняются очень быстро.

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