Специалист дал советы по защите от новой схемы интернет-мошенничества

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что клиенты российских банков могут до конца года потерять до 1 млрд рублей из-за новой схемы интернет-мошенничества.

Как ранее говорилось в сообщении Group-IB, киберпреступники научились подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг так, что банки видят трансакции как легальные операции.

Лукацкий подчеркнул, что прежде всего необходим контроль сайтов, которые вы посещаете и на которых осуществляете оплату.

«Потому что в данном случае используется фишинговый, то есть фальшивый сайт, который похож на настоящий. В этом случае нам надо обращать внимание на название сайта, на его оформление, на, возможно, грамматические ошибки, которые там есть, и на домен, на котором этот сайт размещается. Если это сайт, которым мы пользовались ранее постоянно, то мы должны знать, по какому адресу он находится, и сразу мы можем увидеть, настоящий он либо нет», — пояснил специалист.

Эксперт добавил, что необходимо обратить внимание на ту страницу 3-D Secure, на которой будут просить вводить код, который приходит в виде смс.

«Потому что этот домен также должен быть идентичен тому домену, банк которого выдаёт нам карту. Соответственно, если в названии домена указано что-то иное или похожее на наш банк, то это тоже признак мошенничества», — заявил собеседник RT.

Кроме того, он рассказал, что необходимо внимательно читать смс-сообщение.

«В зависимости от того, какую операцию мы осуществляем — либо оплата какого-то товара в интернете, либо перевод денег с карты на карту (в данной схеме используется как раз подмена типа транзакции, вместо оплаты товара мошенники осуществляют перевод наших денег с нашей карты на карту мошенника), — в зависимости от типа операции в смс это будет указано. И увидев в смс, что это не операция по оплате, а операция по переводу денег с карты на карту, мы должны взбодриться: это тоже знак, что операция мошенническая», — заключил Лукацкий.

Ранее сообщалось, что клиенты российских банков могут до конца года потерять до 1 млрд рублей из-за новой схемы интернет-мошенничества.

Сообщается, что киберпреступники научились подменять страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг так, что банки видят транзакции как легальные операции.