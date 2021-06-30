В аэропорту Симферополя заработали станции зарядки электромобилей

На территории международного аэропорта Симферополя заработали станции зарядки электромобилей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Каждая рассчитана на зарядку двух автомобилей одновременно. От быстрой станции автомобиль заряжается в течение часа, от обычной (медленной) — за шесть часов», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Заправка для электромобилей работает в Севастополе с 2018 года.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.