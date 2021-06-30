В аэропорту Симферополя заработали станции зарядки электромобилей

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На территории международного аэропорта Симферополя заработали станции зарядки электромобилей.
В аэропорту Симферополя заработали станции зарядки электромобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Каждая рассчитана на зарядку двух автомобилей одновременно. От быстрой станции автомобиль заряжается в течение часа, от обычной (медленной) — за шесть часов», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Заправка для электромобилей работает в Севастополе с 2018 года.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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