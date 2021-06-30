Госинспекция по недвижимости начнёт проводить контрольные мероприятия в Москве по новым правилам с 1 июля.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Цель нововведений — снижение давления и устранение избыточной административной нагрузки на бизнес. Так, приоритетом становятся не контрольные, а профилактические мероприятия в отношении предпринимателей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, теперь Госинспекция будет проводить проверки в зависимости от оценки рисков возможных нарушений — чем выше риск, тем чаще будут проводиться проверки.

Данные о всех профилактических и контрольных мероприятиях будут отображаться в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, который начнёт работать также с июля.

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