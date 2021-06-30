Эксперт рынка недвижимости прокомментировал ситуацию с арендой жилья в России

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Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков прокомментировал ситуацию с арендой жилья в России.
Эксперт рынка недвижимости прокомментировал ситуацию с арендой жилья в России
  • РИА Новости

«Рынок аренды серьёзно просел. Мало того, что просел, но ещё и уплотнился. Сейчас такой тренд: люди берут однокомнатную квартиру на двух человек. То же самое и с более просторными квартирами», — заявил он в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

По его мнению, если есть возможность купить квартиру, пусть и на пике, то лучше это сделать.

Что касается арендаторов, то Летенков считает, что многие из них не являются потенциальными покупателями жилья.

«Выгодно арендовать жильё тем, кто не в состоянии оплачивать ипотеку. Кроме того, это выгодно тем, кто не собирается оставаться в каком-то определённом городе на долгое время, например, студентам», — отметил эксперт.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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