В Подмосковье рассказали о ходе благоустройства парка «Дулёвский»

В Московской области рассказали о ходе благоустройства парка «Дулёвский». Работы продолжаются в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«Парк «Дулёвский» является одновременно исторически значимым объектом и местом проведения всех массовых городских мероприятий. По поручению губернатора Андрея Воробьёва в этом году здесь развернулись масштабные работы по благоустройству. Планируем завершить их осенью», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

По его словам, парк поделят на несколько функциональных зон.

В частности, там появится городская площадь со сценой и амфитеатром, главная аллея, зона с детской игровой площадкой, спортивная зона.

Ранее НСН сообщала, что Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.