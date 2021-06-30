В Подмосковье рассказали о ходе благоустройства парка «Дулёвский»

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о ходе благоустройства парка «Дулёвский». Работы продолжаются в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
В Подмосковье рассказали о ходе благоустройства парка «Дулёвский»
  • © wikimapia.org

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«Парк «Дулёвский» является одновременно исторически значимым объектом и местом проведения всех массовых городских мероприятий. По поручению губернатора Андрея Воробьёва в этом году здесь развернулись масштабные работы по благоустройству. Планируем завершить их осенью», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

По его словам, парк поделят на несколько функциональных зон.

В частности, там появится городская площадь со сценой и амфитеатром, главная аллея, зона с детской игровой площадкой, спортивная зона.

Ранее НСН сообщала, что Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить