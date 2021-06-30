В приложении «Метро Москвы» сделали доступным пополнение «Тройки» без регистрации

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В приложении «Метро Москвы» сделали доступным пополнение карты «Тройка» без регистрации.
В приложении «Метро Москвы» сделали доступным пополнение «Тройки» без регистрации
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Пользователи гаджетов, работающих на операционной системе Android и с модулем NFC, могут сразу записать пополнение при помощи смартфона. В остальных случаях для зачисления денег на счёт нужно приложить транспортную карту к жёлтым валидаторам», — отмечается в сообщении.

Карта «Тройка» появилась в 2013 году. К настоящему времени пассажиры приобрели более 36 млн карт. Более 90% поездок в столице совершается с помощью «Тройки».

Ранее НСН сообщала, что в Москве начались работы по строительству двух станций центрального участка Троицкой линии.

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