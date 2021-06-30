Путин высказался о прохождении Россией острого этапа пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в России самый острый период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был пройден гораздо легче, чем во многих других странах.

«Как известно, и это практически все признают, мы прошли самый острый участок [пандемии] гораздо мягче — с потерями, но гораздо мягче, чем во многих других странах», — сказал глава государства.

Он отметил, что это стало возможным в том числе благодаря работе депутатов Госдумы из всех фракций.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.