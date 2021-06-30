Путин высказался о прохождении Россией острого этапа пандемии
- Reuters
«Как известно, и это практически все признают, мы прошли самый острый участок [пандемии] гораздо мягче — с потерями, но гораздо мягче, чем во многих других странах», — сказал глава государства.
Он отметил, что это стало возможным в том числе благодаря работе депутатов Госдумы из всех фракций.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.