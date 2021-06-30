В Крыму обнаружили индийский и британский штаммы коронавируса

Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса.

Об этом она заявила на заседании оперативного штаба.

«По результатам секвенирования на территории Республики Крым выделяются как традиционные штаммы новой коронавирусной инфекции, так и штаммы, вызванные британским и индийским вирусом», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, число заболевших среди молодого поколения возросло.

Как сообщал 29 июня «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя, в городе с начала пандемии заболели 16 504 человека, выздоровел 14 621 житель.