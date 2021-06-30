В Крыму сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщил «Крыминформ».
«Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией имеет стойкую тенденцию к росту. Эта тенденция наблюдается абсолютно по всем административным территориям Крыма», — сказала Пеньковская.
По её словам, в целом в Крыму за три последние недели заболеваемость выросла в два раза.
В том числе зафиксирован рост заболеваемости в Ялте, Симферополе, Джанкое и Керчи.
Как сообщал 29 июня «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя, в городе с начала пандемии заболели 16 504 человека, выздоровел 14 621 житель.