Пожарные ликвидировали возгорание в нацпарке «Бикин» в Приморье

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Пожарные потушили возгорание на территории национального парка «Бикин» в Приморье на площади 65 га. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Очаг природного возгорания на севере особо охраняемой природной территории (ООПТ) национальный парк «Бикин» полностью ликвидирован в 10:30 30 июня», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к тушению пожара привлекались сотрудники национального парка «Бикин» и бойцы авиалесоохраны.

«Предполагаемая причина возгорания — стабильно высокие температуры в течение долгого времени, а также сухие грозы», — добавили в учреждении.

Ранее в России лесопожарные службы за сутки потушили 90 природных пожаров на площади более 16 тыс. га.

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