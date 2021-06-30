Пожарные ликвидировали возгорание в нацпарке «Бикин» в Приморье

Пожарные потушили возгорание на территории национального парка «Бикин» в Приморье на площади 65 га. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Очаг природного возгорания на севере особо охраняемой природной территории (ООПТ) национальный парк «Бикин» полностью ликвидирован в 10:30 30 июня», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что к тушению пожара привлекались сотрудники национального парка «Бикин» и бойцы авиалесоохраны. «Предполагаемая причина возгорания — стабильно высокие температуры в течение долгого времени, а также сухие грозы», — добавили в учреждении. Ранее в России лесопожарные службы за сутки потушили 90 природных пожаров на площади более 16 тыс. га.