Эксперт по туризму рассказала о популярных направлениях для отдыха в России

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Создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова рассказала о популярных направлениях для отдыха в России.
Эксперт по туризму рассказала о популярных направлениях для отдыха в России
  • globallookpress.com

На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот» и ФАН, она заявила, что речь, в частности, идёт об озере Байкал, Алтае, Камчатке.

«Сейчас мы видим новые туристические бренды, например Тюмень, куда раньше вам бы не пришло в голову поехать отдыхать. Мне очень нравится Ростов-на-Дону. Есть маленькие города — Калуга, Тула и Тверь, сюда можно добраться на машине или скоростном поезде», — отметила эксперт.

Как добавила Евдокимова, в России города очень разные — Астрахань, Самара, Волгоград, Екатеринбург, Уфа.

«Правда, говоря о развитии внутреннего туризма, мы всё же не должны забывать, что у нас действуют ковидные ограничения», — заключила она.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.

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