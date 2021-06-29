В Москве планируют реконструировать здание гостиницы «Варшава»

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Архитектурный совет Москвы одобрил проект реконструкции здания гостиницы «Варшава».
В Москве планируют реконструировать здание гостиницы «Варшава»
  • © Пресс-служба архитектурного совета города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«Давайте поддержим этот проект. Я надеюсь, реакция общественности на него будет положительной», — заявил Кузнецов.

Разрешение на строительство может быть получено в июле. Начало работ намечено на август 2021 года.

«Концепция нового здания подразумевает возможность длительного проживания. Номера начинаются с 26 кв. м и заканчиваются размерами более 100 кв. м», — рассказал со своей стороны руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан.

Общая площадь комплекса составит примерно 10 тыс. кв. м.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.

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