В АТОР рассказали об альтернативных направлениях отдыха

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал об альтернативных направлениях отдыха.

«Мы второй год подряд видим огромный интерес к путешествиям в Русскую Балтику, в частности Калининградскую область, а также в Карелию, на Байкал и по многим другим направлениям», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, перед путешествием желательно уточнить всю информацию, связанную с ограничительными мерами в том или ином регионе.

Что касается популярных международных направлений, то большим спросом пользуется Турция, добавил Горин.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.