Источник: главреда «Проекта» Баданина допросили и взяли с него подписку о неразглашении

С главного редактора издания «Проект» Романа Баданина взяли подписку о неразглашении по делу о клевете (ст. 128.1 УК), по которому он проходит свидетелем. Ранее Баданина допросили следователи из Санкт-Петербурга. Об этом RT рассказали источники, близкие к следствию.

С Баданиным, который ранее работал главным редактором «Дождя» и РБК, работают следователи из Санкт-Петербурга. Они прилетели в Москву, чтобы допросить Баданина и его подчинённую Марию Жолобову по делу о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера.

«Дело было возбуждено по заявлению членов семьи бизнесмена», — уточнил источник RT.

Поводом стал документальный фильм телеканала «Дождь» под названием «Питерские. Отец и сын». В нём рассказывалось о семье Трабера, который якобы построил бизнес благодаря связям с высшим руководством страны.

На данный момент Баданин остаётся свидетелем, но его статус в процессе следствия может поменяться на подозреваемого или обвиняемого. Также свидетелями по делу стали сотрудники «Дождя», принимавшие участие в съёмке фильма.

Где проведёт Баданин ближайшие несколько недель — в СИЗО или дома — зависит от тяжести обвинения. Согласно ст. 108 уголовно-процессуального кодекса, арестовать можно только человека, которому грозит свыше трёх лет лишения свободы.

Если статья, по которой Баданина обвиняют, предусматривает менее двух лет лишения свободы, ему изберут более мягкую меру, например, домашний арест или подписку о невыезде.

По данным источников RT, Главное следственное управление МВД по Санкт-Петербургу в ноябре 2017 года возбудило уголовное дело по самой тяжкой, 5-й, части статьи 128.1 УК («Клевета, соединённая с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления»). По ней предусмотрено до пяти лет лишения свободы.