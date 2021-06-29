В Севастополе найдены боеприпасы времён войны

Жители Севастополя в течение одного дня обнаружили несколько снарядов времён Великой Отечественной войны в разных районах города.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Первый боеприпас был найден в одном из сёл Нахимовского района.

«Проведя обследование, взрывотехники ОМОНа Росгвардии установили, что рабочие обнаружили 150-мм артиллерийский снаряд», — указано в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

В тот же день поступил вызов из микрорайона Мекензиевы Горы, где в лесном массиве также были найдены боеприпасы — 120-мм миномётная мина и 305-мм артиллерийский снаряд периода войны.

Росгвардейцы обследовали боеприпасы и передали их представителям УМЧС России по городу Севастополю для дальнейшей утилизации.

Как ранее сообщал «Взгляд», останки 80 человек найдены на месте уничтоженного захоронения времён Великой Отечественной войны в посёлке Тельмана в Ленинградской области.