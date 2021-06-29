В Москве утвердили проект пешеходного моста через Водоотводный канал
- Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Соответствующий проект утвердил мэр Сергей Собянин.
Длина моста составит 56,6 м, ширина — 8 м. Конструкция свяжет Болотную и Крымскую набережные.
На обеих набережных у моста обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала.
Как ожидается, новым мостом будут пользоваться до 900 человек в час.
Ранее НСН сообщала, что Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.