В Москве утвердили проект пешеходного моста через Водоотводный канал

В Москве планируют построить пешеходный мост через Водоотводный канал рядом с памятником Петру I.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Соответствующий проект утвердил мэр Сергей Собянин.

Длина моста составит 56,6 м, ширина — 8 м. Конструкция свяжет Болотную и Крымскую набережные.

На обеих набережных у моста обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала.

Как ожидается, новым мостом будут пользоваться до 900 человек в час.

Ранее НСН сообщала, что Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.