В парках Подмосковья ввели ограничения на фоне пандемии

Короткая ссылка
В парках Московской области были введены некоторые санитарные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19.
В парках Подмосковья ввели ограничения на фоне пандемии
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве благоустройства региона.

«В связи с увеличением числа заболевших COVID-19 мы приняли некоторые ограничения в работе парков. Это касается использования объектов инфраструктуры. Однако парки открыты для посетителей и продолжают свою работу. Проводятся мероприятия на открытом воздухе с максимальным количеством посетителей до 500 человек», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Без дополнительных ограничений работают летние кафе в парках.

Как ранее сообщала газета «Известия», в оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг и торговли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить