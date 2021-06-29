В парках Подмосковья ввели ограничения на фоне пандемии
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Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве благоустройства региона.
«В связи с увеличением числа заболевших COVID-19 мы приняли некоторые ограничения в работе парков. Это касается использования объектов инфраструктуры. Однако парки открыты для посетителей и продолжают свою работу. Проводятся мероприятия на открытом воздухе с максимальным количеством посетителей до 500 человек», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Без дополнительных ограничений работают летние кафе в парках.
Как ранее сообщала газета «Известия», в оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг и торговли.