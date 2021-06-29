Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в столице.
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Он сообщил, что «благодаря тем требованиям, которые были предъявлены сфере услуг, а также к доступу в общепит, количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю».

По его словам, «ежедневная запись достигла 87 тыс. человек, это очень и очень высокий уровень».

«Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьём ещё около 1,5—2 млн человек. Это будет серьёзное продвижение по пути создания коллективного иммунитета», — добавил мэр.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 6209 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

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