На Кубани спрос на проживание в частном секторе вырос на 66% за четыре дня

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Согласно исследованию ЦИАН, спрос на проживание в частном секторе Краснодарского края увеличился с 24 по 27 июня 2021 года на 66% по сравнению с 20—23 июня.
На Кубани спрос на проживание в частном секторе вырос на 66% за четыре дня
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что спрос на частный сектор растёт на фоне новых правил заселения в гостиницы, действующих с 1 июля: туристов заселяют в отели при наличии у них ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до приезда, или документов о вакцинации от коронавируса. С 1 августа обязательным станет наличие прививки от COVID-19.

При этом стоимость проживания в частном секторе Кубани фактически не изменилась — в среднем 3,2 тыс. рублей в сутки.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.

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