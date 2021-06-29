На Кубани спрос на проживание в частном секторе вырос на 66% за четыре дня

Согласно исследованию ЦИАН, спрос на проживание в частном секторе Краснодарского края увеличился с 24 по 27 июня 2021 года на 66% по сравнению с 20—23 июня.

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что спрос на частный сектор растёт на фоне новых правил заселения в гостиницы, действующих с 1 июля: туристов заселяют в отели при наличии у них ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до приезда, или документов о вакцинации от коронавируса. С 1 августа обязательным станет наличие прививки от COVID-19.

При этом стоимость проживания в частном секторе Кубани фактически не изменилась — в среднем 3,2 тыс. рублей в сутки.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.