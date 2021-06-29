В Крыму прошла проверка готовности ПВО С-400 и РПК «Панцирь»

Проверка готовности систем ПВО С-400 и расчётов самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» прошла в Крыму с участием авиации Черноморского флота.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информобеспечения ЧФ.

«Экипажи самолётов Су-24, Су-27, Су-30СМ и вертолётов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации флота и соединений округа выступили в качестве контрольных целей для расчётов ПВО и действовали с различных направлений», — говорится в сообщении.

Расчёты С-400 «Триумф» и «Панцирь» после обнаружения условного противника произвели электронные пуски по целям. Всего было задействовано около 20 единиц авиатехники.

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.