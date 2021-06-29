Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о высокой активности граждан по обращениям на прямую линию с президентом.

«Как правило, по завершении самой программы всё равно за миллион мы выходим, потому что, конечно, во время программы продолжают поступать и обрабатываться и звонки, и видеообращения, и смс — вся эта система работает до завершения программы», — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что «активность граждан очень высокая традиционно и работы у тех, кто разбирает этот массив обращений граждан, хватает».

Прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным назначена на 30 июня в полдень.

Как сообщали в Кремле, в этом году планируется провести её вне студии и сделать акцент на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к Путину «без посредников».

Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».