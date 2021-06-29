Завершена регистрация стартапов и участников интенсива «Архипелаг 2121»

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Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121» завершил регистрацию индивидуальных участников и технологических команд с MVP (минимально жизнеспособный продукт). Подано около 15 тыс. заявок.
Завершена регистрация стартапов и участников интенсива «Архипелаг 2121»
  • Pixabay

Информация обо всех продуктах и решениях команд доступна на витрине проектов на сайте интенсива, говорится в пресс-релизе.

Одновременно с индустриальными партнёрами проекты будут оценивать профессиональные отраслевые эксперты. Они отберут 1 тыс. стартапов, авторы которых будут приглашены к участию в акселерационной программе. Участники пройдут отраслевую акселерацию, получат помощь с поиском индустриальных партнёров, фидбэк от корпораций, смогут доработать свой проект и вывести его на рынок, настроить монетизацию. 

Первый этап акселерации пройдёт в онлайн-формате 1—26 июля. Его цель — помочь стартапам лучше понять своего клиента, усовершенствовать упаковку и презентацию продукта.

Второй блок будет проводиться в гибридном формате (онлайн и офлайн) на площадке в Великом Новгороде с 27 июля по 4 августа. Его цель — помочь стартапам увеличить объёмы продаж.

Регистрация региональных команд и управленческих команд вузов на «Архипелаг 2121» всё ещё продолжается. 

Организаторами события являются Министерство науки и высшего образования России, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа НТИ, администрация Новгородской области.

Как ранее сообщала НСН, более 8 тыс. человек присоединились к клубу молодёжного предпринимательства Москвы Business Update.

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