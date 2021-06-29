Власти Москвы не исключили распространение системы QR-кодов и на другие сферы

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Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире Первого канала прокомментировал возможность распространения системы QR-кодов на транспорт или магазины.
Власти Москвы не исключили распространение системы QR-кодов и на другие сферы
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Транспорт и магазины, может быть, не совсем в ближайшее время, но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — цитирует РИА Новости Немерюка.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 6209 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

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