На МЦК приняли 600-миллионного пассажира

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На Московском центральном кольце (МЦК) приняли 600-миллионного пассажира.
На МЦК приняли 600-миллионного пассажира
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный Дептранс.

«МЦК перевезло 600-миллионного пассажира! Сегодня он зашёл на одной из самых популярных станций кольца — «Площадь Гагарина», — заявили в департаменте.

Там отметили, что если раньше для перевозки 100 млн пассажиров требовался год, то теперь — девять месяцев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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