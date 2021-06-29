На МЦК приняли 600-миллионного пассажира
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный Дептранс.
«МЦК перевезло 600-миллионного пассажира! Сегодня он зашёл на одной из самых популярных станций кольца — «Площадь Гагарина», — заявили в департаменте.
Там отметили, что если раньше для перевозки 100 млн пассажиров требовался год, то теперь — девять месяцев.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».