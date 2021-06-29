На МЦК приняли 600-миллионного пассажира

На Московском центральном кольце (МЦК) приняли 600-миллионного пассажира.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный Дептранс.

«МЦК перевезло 600-миллионного пассажира! Сегодня он зашёл на одной из самых популярных станций кольца — «Площадь Гагарина», — заявили в департаменте.

Там отметили, что если раньше для перевозки 100 млн пассажиров требовался год, то теперь — девять месяцев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».