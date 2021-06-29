Москвичи смогут проголосовать за лучшие реализованные строительные проекты

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Жители Москвы смогут выбрать победителей в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства».
Москвичи смогут проголосовать за лучшие реализованные строительные проекты

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Голосование состоит из пяти частей, в нём представлены 108 проектов, которые участвуют в 11 номинациях.

Победителей в каждой категории определит голосование городской конкурсной комиссии и общественное голосование москвичей.

Жители будут выбирать в номинациях «Лечебно-оздоровительные объекты», «Объекты улично-дорожной сети», «Многофункциональные торговые центры и комплексы», «Лучшие реализованные проекты в области строительства многоквартирных домов повышенной комфортности» и других.

Отдать свой голос за понравившийся проект можно на платформе «Активный гражданин», а также на официальном сайте конкурса либо в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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