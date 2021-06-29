В России завершился приём видео на конкурс для школьников «Страна открытий»

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В России завершили приём видео на конкурс «Страна открытий», где школьники рассказывали о главных туристических локациях в регионах страны.
В России завершился приём видео на конкурс для школьников «Страна открытий»

Об этом пишет kp.ru.

Победителей конкурса назовут до конца июня.

Как отмечается, более 25 тыс. роликов прислали школьники 15—17 лет из 85 регионов страны.

Участники представили туристические объекты регионов в рамках одной из десяти номинаций конкурса: урбанистика, гуманитарные технологии, IT и телекоммуникации, транспорт и космос, биотехнологии и биомедицина, экология, энергетика, креативные индустрии, science art и специальная категория «Россия глазами детей».

Проект реализовали комитет по туризму Москвы совместно с Ростуризмом и ГК «Просвещение».

Как сообщал «Взгляд» в апреле, на всероссийский конкурс «Большая перемена», реализуемый в рамках нацпроекта «Образование», поступило более 1 млн заявок.

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