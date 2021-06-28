В Бурятии танкисты отработали навыки подводного вождения

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На военном полигоне в Бурятии прошли учения танкистов. Участники тренировки отработали навыки подводного вождения.
В Бурятии танкисты отработали навыки подводного вождения
  • © Скриншот видео: пресс-служба ВВО

Об этом сообщает ОТР.

Танки были оборудованы специальными воздуховодами, что позволило преодолевать водную преграду шириной более 100 м и глубиной до 5 м. Экипажи ориентировались только по приборам.

Кроме того, военнослужащие отработали действия при затоплении танка. Они использовали изолирующие дыхательные аппараты, позволяющие провести под водой до 60 минут.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Ленинградской области прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии.

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