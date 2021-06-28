Учёные СевГУ проведут экспедиции по поиску госпитальных судов «Белосток» и «Ленин»

Учёные Севастопольского государственного университета проведут экспедиции по поиску госпитальных транспортных судов «Белосток» и «Ленин».

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Суда затонули у берегов Крыма в годы Великой Отечественной войны.

«Если на каких-то кораблях, санитарно-транспортных судах, которые затонули у берегов Крыма, проводятся мемориальные мероприятия, отдание воинских почестей, то в данном случае найти место гибели этого судна — наш гражданский долг», — сказал ведущий научный сотрудник Института общественных наук и международных отношений СевГУ Виктор Лебединский.

Район проведения поисковых работ установлен на основании архивной информации по организации движения судов на коммуникациях Черноморского флота в 1942 году.

Организаторами и участниками поисков также являются Российское военно-историческое общество и Русское географическое общество.

В январе ОТР сообщало об экспозиции из найденных фрагментов самолётов времён Великой Отечественной войны.