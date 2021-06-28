Горбольницу в Севастополе перепрофилируют под инфекционный госпиталь
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
По словам Денисова, на прошлой неделе в больнице начали осуществлять выписку пациентов и закрыли приём новых больных.
«На сегодняшний день там находятся 160 пациентов. Поэтому сейчас делаем выписку и переводим в другие учреждения. В среду-четверг планируем организовать ковидный госпиталь», — пояснил он и отметил, что медучреждение будет рассчитано на 300 коек.
В данный момент свободный коечный фонд под COVID-19 в Севастополе составляет 12%, это 83 свободные койки из 676.
Как ранее сообщало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.