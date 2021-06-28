Горбольницу в Севастополе перепрофилируют под инфекционный госпиталь

Директор Департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов сообщил, что горбольницу №9 вновь перепрофилируют под госпиталь для пациентов с COVID-19 до конца недели. В настоящее время специалисты ведут соответствующие работы.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

По словам Денисова, на прошлой неделе в больнице начали осуществлять выписку пациентов и закрыли приём новых больных.

«На сегодняшний день там находятся 160 пациентов. Поэтому сейчас делаем выписку и переводим в другие учреждения. В среду-четверг планируем организовать ковидный госпиталь», — пояснил он и отметил, что медучреждение будет рассчитано на 300 коек.

В данный момент свободный коечный фонд под COVID-19 в Севастополе составляет 12%, это 83 свободные койки из 676.

Как ранее сообщало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.