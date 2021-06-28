Молодёжный волонтёрский центр открылся в Москве

Короткая ссылка
Открытие Молодёжного волонтёрского центра на Ленинградском проспекте в Москве посетил мэр города Сергей Собянин.
Молодёжный волонтёрский центр открылся в Москве

Об этом сообщает kp.ru.

«Вы просили, чтобы создали такой постоянно действующий собственный дом волонтёров. Это было бы невозможно, если бы реально столько людей не участвовали в этом движении — сотни тысяч москвичей», — сказал Собянин.

В ходе речи он также отметил, что во время пандемии коронавируса волонтёры вышли на передовую и помогали москвичам — особенно тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, мэр одобрил создание движения волонтёров вакцинации, которые уже начали помогать жителям столицы.

Ранее председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова в беседе со «Взглядом» рассказала об акциях в День памяти и скорби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить