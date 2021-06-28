Молодёжный волонтёрский центр открылся в Москве

Открытие Молодёжного волонтёрского центра на Ленинградском проспекте в Москве посетил мэр города Сергей Собянин.

Об этом сообщает kp.ru.

«Вы просили, чтобы создали такой постоянно действующий собственный дом волонтёров. Это было бы невозможно, если бы реально столько людей не участвовали в этом движении — сотни тысяч москвичей», — сказал Собянин.

В ходе речи он также отметил, что во время пандемии коронавируса волонтёры вышли на передовую и помогали москвичам — особенно тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, мэр одобрил создание движения волонтёров вакцинации, которые уже начали помогать жителям столицы.

Ранее председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова в беседе со «Взглядом» рассказала об акциях в День памяти и скорби.