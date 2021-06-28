Молодёжный волонтёрский центр открылся в Москве
Об этом сообщает kp.ru.
«Вы просили, чтобы создали такой постоянно действующий собственный дом волонтёров. Это было бы невозможно, если бы реально столько людей не участвовали в этом движении — сотни тысяч москвичей», — сказал Собянин.
В ходе речи он также отметил, что во время пандемии коронавируса волонтёры вышли на передовую и помогали москвичам — особенно тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, мэр одобрил создание движения волонтёров вакцинации, которые уже начали помогать жителям столицы.
Ранее председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова в беседе со «Взглядом» рассказала об акциях в День памяти и скорби.