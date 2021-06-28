В Подмосковье планируют отремонтировать 69 помещений почтовой связи в июне

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Советник губернатора Московской области Александр Коган доложил о планах отремонтировать 69 помещений почтовой связи до 30 июня 2021 года.
В Подмосковье планируют отремонтировать 69 помещений почтовой связи в июне
  • РИА Новости

Как передаёт «Радио 1», об этом он рассказал на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с министрами и главами округов.

При этом отмечается, что речь идёт о тех отделениях почты, которые ремонтируются органами местного самоуправления.

Коган сообщил, что в 169 помещениях уже ведутся ремонтные работы, и добавил, что к концу июля планируется отремонтировать более 100 почтовых отделений.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 300 почтовых отделений запланировали модернизировать в Московской области к началу августа.

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