В Москве онлайн проходит международная выставка дизайн-решений

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В Москве заработала международная выставка дизайн-решений «Город: детали», посвящённая благоустройству городов. В этом году её проводят в онлайн-формате.
В Москве онлайн проходит международная выставка дизайн-решений
  • © Фото предоставлено организаторами выставки

Как сообщает kp.ru, на выставке представлено более 500 экспонатов со всего мира.

В списке участников — всемирно известные дизайнеры и архитектурные бюро: Карим Рашид (США), 100architects (Китай), Knitknot (США — Великобритания — Испания).

Посетители смогут проголосовать за понравившиеся решения, лучшие из которых будут использованы в программе мэрии Москвы «Мой район».

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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