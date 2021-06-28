В Москве онлайн проходит международная выставка дизайн-решений

В Москве заработала международная выставка дизайн-решений «Город: детали», посвящённая благоустройству городов. В этом году её проводят в онлайн-формате.

Как сообщает kp.ru, на выставке представлено более 500 экспонатов со всего мира.

В списке участников — всемирно известные дизайнеры и архитектурные бюро: Карим Рашид (США), 100architects (Китай), Knitknot (США — Великобритания — Испания).

Посетители смогут проголосовать за понравившиеся решения, лучшие из которых будут использованы в программе мэрии Москвы «Мой район».

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».